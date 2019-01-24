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      Поймали "ночного волка": в Харькове СБУ задержала пророссийского боевика

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      СБУ задержала пророссийского боевика в Харькове
      СБУ задержала пророссийского боевика в Харькове / Иллюстративное фото

      Работники Службы безопасности Украины задержали пророссийского боевика так называемой "ЛНР" в Харькове. Приспешник оккупантов обслуживал тяжелую бронированную технику на оккупированном Донбассе.

      Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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      Житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой "Добровольной народной дружины МВД ЛНР "Ночные волки" он выполнял задание террористов по боевой охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии,
      – отметили в СБУ.

      Кроме этого, злоумышленник сопровождал транспорт боевиков, который перевозил по временно оккупированной территории незаконные грузы и контрабанду.

      Против задержанного уже открыли уголовное производство по статье "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

      задержание пособников оккупантов сбу:
       
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Война на Донбассе СБУ
      Источник: 24 Канал
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