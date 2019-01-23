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      Российский офицер создал агентурную сеть из женщин в оккупированном Луганске: шокирующие детали

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      Сазонов с любовницей
      Сазонов с любовницей / Screenshot

      Любовница подполковника военной разведки России Александра Сазонова, который выполнял указания Южного оперативного командования Вооруженных Сил РФ в захваченном Луганске, рассказала о подрывной деятельности оккупанта.

      Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на данные допроса женщины контрразведкой Службы безопасности Украины.

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      В обязанности Сазонова входило не только "помогать советами" пророссийским боевикам самопровозглашенной "ЛНР", но и проводить разведку в интересах России, устраивать диверсии на подконтрольных Украине территориях и создавать там агентурную сеть.

      По словам допрошенной, Сазонов использовал в качестве информаторов преимущественно женщин. Она познакомилась с русским офицером в ресторане. Тогда он представился сотрудником "прокуратуры ЛНР".

      "На тот период я, видимо, очень устраивала Сашу. Кроме отношений, у меня были нормальные доходы, и я периодически помогала ему деньгами в те моменты, когда они у него внезапно заканчивались. Деньги шли на рестораны, шли на кафе, на различные пьянки-гулянки. Это продолжалось около года – пока у меня были хорошие деньги, пока я хорошо зарабатывала. По просьбе Саши снимала для них дом, который они использовали как базу для работы. Дом по адресу Винницкая, 15. Я его подыскала, затем оплачивала коммуналку. К тому моменту, пока не начались проблемы на работе и доходы упали. Я имела доступ ко всем отчетам и секретным документам, с которым работал Саша", – рассказала женщина.

      Сазонов с любовницей

      Сазонов приезжал в оккупированный Луганск в командировку. И, по словам женщины, пытался попасть в город при каждой удобной возможности.

      Но когда у женщины закончились деньги, их отношения резко ухудшились.

      "Марина, Инна, Даша. Большинство информаторов – женщины. А я знаю, как он обращается со своими информаторами. Как минимум, на своем примере. Пока ему было удобно, он был дружелюбным. Но когда возможность спонсировать его и его друзей исчезла, Саша стал вести себя иначе. Он мог меня ударить, мы постоянно ссорились", – добавила женщина.

      Какую именно информацию она и другие информаторши передавали Сазонову, данных на записи нет.

      Как русский офицер Сазонов создал агентурную сеть в "ЛНР": смотрите видео

       
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости Луганска Война на Донбассе СБУ
      Источник: 24 Канал
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