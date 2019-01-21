Служба безопасности Украины показала документальный фильм о борьбе с ФСБ России

Служба безопасности Украины опубликовала в сети документальный фильм под названием "СБУ против ФСБ". В украинской спецслужбе утверждают, что лента демонстрирует весомые достижения СБУ за последнее время.

В пресс-службе СБУ уточнили, что в центре фильма изображены ключевые аспекты гибридной войны, которую Россия ведет против Украины: шпионские и агентурные сети, пятая колонна, управляемые Россией информационные платформы, диверсионные группы.

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Широкая общественность может ознакомиться с тем, что Москва так тщательно пыталась скрыть: "зеленые человечки", обстрелы мирных городов, российское оружие, сбивание "Боинга", подготовка террористов, прямое вторжение на территорию независимой Украины, провокации внутри нашей страны, организация политических убийств и терактов,

– говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе добавили, что в ленте на реальных примерах показано, как спецоперации СБУ ломают гибридные планы России.

Смотрите фильм о борьбе СБУ с ФСБ: