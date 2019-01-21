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      Служба безпеки України показала документальний фільм про боротьбу з ФСБ Росії

      640 Читать новость на русском
      СБУ показала документальний фільм про боротьбу з ФСБ Росії
      СБУ показала документальний фільм про боротьбу з ФСБ Росії / Прец-центр СБУ

      Служба безпеки України опублікувала у мережі документальний фільм під назвою "СБУ проти ФСБ". В український спецслужбі стверджують, що стрічка демонструє вагомі здобутки СБУ за останній час.

      У прес-службі СБУ уточнили, що в центрі фільму зображені ключові аспекти гібридної війни, яку Росія веде проти України: шпигунські та агентурні мережі, п’ята колона, керовані Росією інформаційні платформи, диверсійні групи.

      Читайте також: СБУ затримала чоловіка, який готував теракти за змовою з ФСБ

      Широкий загал може ознайомитися із тим, що Москва так ретельно намагалася приховати: "зелені чоловічки", обстріли мирних міст, російська зброя, збиття "Боїнга", підготовка терористів, пряме вторгнення на територію незалежної України, провокації всередині нашої країни, організація політичних вбивств і терактів,
      – мовиться у повідомленні СБУ.

      У спецслужбі додали, що у стрічці на реальних прикладах показано, як спецоперації СБУ ламають гібридні плани Росії.

      Дивіться фільм про боротьбу СБУ з ФСБ:

       

      Теги: Новини України Україна – Росія СБУ ФСБ Кіно Російська пропаганда Війна на Донбасі Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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