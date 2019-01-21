Служба безпеки України показала документальний фільм про боротьбу з ФСБ Росії

Служба безпеки України опублікувала у мережі документальний фільм під назвою "СБУ проти ФСБ". В український спецслужбі стверджують, що стрічка демонструє вагомі здобутки СБУ за останній час.

У прес-службі СБУ уточнили, що в центрі фільму зображені ключові аспекти гібридної війни, яку Росія веде проти України: шпигунські та агентурні мережі, п’ята колона, керовані Росією інформаційні платформи, диверсійні групи.

Читайте також: СБУ затримала чоловіка, який готував теракти за змовою з ФСБ

Широкий загал може ознайомитися із тим, що Москва так ретельно намагалася приховати: "зелені чоловічки", обстріли мирних міст, російська зброя, збиття "Боїнга", підготовка терористів, пряме вторгнення на територію незалежної України, провокації всередині нашої країни, організація політичних вбивств і терактів,

– мовиться у повідомленні СБУ.

У спецслужбі додали, що у стрічці на реальних прикладах показано, як спецоперації СБУ ламають гібридні плани Росії.

Дивіться фільм про боротьбу СБУ з ФСБ: