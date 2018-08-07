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СБУ задержали "командира взвода "ЛНР"

75 Читати новину українською
Задержанный боевик
Задержанный боевик / ssu.gov.ua

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего "командира взвода" незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что житель Северодонецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Вооруженный гранатометом и ручным пулеметом Калашникова, он принимал участие в нападении на Луганский пограничный отряд и военную часть Национальной гвардии Украины.

Находясь на "должности командира взвода" бандгруппировки, злоумышленник руководил боевиками на незаконных блокпостах в районе поселка Металлист и на окраинах Луганска,
– отметили в СБУ.

Правоохранители отметили, что задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: Новости Украины Новости Луганска Война на Донбассе СБУ
Источник: 24 Канал
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