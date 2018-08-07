СБУ затримала "командира взводу "ЛНР"

В Луганській області співробітники Служби безпеки України затримали колишнього "командира взводу" незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Правоохоронці встановили, що мешканець Сєвєродонецька у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Озброєний гранатометом та ручним кулеметом Калашникова, він брав участь у нападі на Луганський прикордонний загін та військову частину Національної гвардії України.

Перебуваючи на "посаді командира взводу" бандугруповання, зловмисник керував бойовиками на незаконних блокпостах в районі селища Металіст та на околицях Луганська,

– зазначили в СБУ.

Правоохоронці зазначили, що затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 260 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.