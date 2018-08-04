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СБУ затримала бійця-зрадника ЗСУ, який перейшов на бік РФ: фото

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СБУ затримала бійця-зрадника ЗСУ
СБУ затримала бійця-зрадника ЗСУ / Фото з відкритих джерел

У середу, 1 серпня, в Кіровоградській області працівники Служби безпеки України затримали колишнього військового, який з української армії перейшов на бік росіян під час окупації Криму.

Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону.

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За інформацією СБУ, протягом 2015 року чоловік проходив службу за контрактом у збройних силах Росії. А звільнившись – зрадник згодом повернувся додому, до Олександрійського району Кіровоградської області. Тут його днями і затримали. В розшуку він перебував з 2014 року.


СБУ затримала бійця-зрадника ЗСУ

Загалом, за інформацією військової прокуратури, понад 5 тисяч людей, які несли службу на території Криму до окупації, не прибули на нове місце дислокації і залишилися на півострові. Усіх їх звинувачують у державній зраді і дезертирстві.

Теги: Збройні Сили України Новини України Новини Кропивницького Новини Росії СБУ
Джерело: 24 канал
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