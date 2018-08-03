"Ми вірили в свої сили", – учасник боїв за Донецький аеропорт розповів деталі блокади

Чотири роки тому, 26 липня, підрозділи 93 бригади розблокували шляхи підходу до Донецького аеропорту, в якому на той момент знаходилися підрозділи 72-ї бригади і 3 полку спеціального призначення.

3 серпня 2018 року ми спробуємо згадати про цей, не надто висвітлений у ЗМІ, період оборони аеропорту з людиною, яка нею керувала. Саме він виконував завдання оборони основних об’єктів Донецького аеропорту.

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"В ніч з 25 на 26 травня бойовики зайняли термінал аеропорту та висунули нам ультиматум, щоб ми віддали будівлю під їхній і покинули територію. Сепаратисти тоді запевняли, що Збройні сили України не мають права там знаходитися і тим більше його охороняти", – розповів військовослужбовець.

За словами військового, до моменту штурму не було ніяких серйозних боїв з сепаратистами, тому бойовики думали, що ЗСУ будуть змушені покинути аеропорт без спротиву.

Ми доповіли керівництву про таку ситуацію. Нам видали наказ не залишати аеропорт і тягнути час якомога довше, щоб до нас доставили додаткові сили. Тому ми показували різні маневри, начебто, ми збираємося евакуйовуватися, але насправді ми просто чекали підмоги,

– сказав він.

За словами військового, територію аеропорту постійно обстрілювали, але точного місця перебування складу ЗСУ сепаратисти не знали. "Вони думали, що нас було 1200 людей, але, по факту, ми мали лише близько 200 людей. А підрозділи сил АТО знаходилися на відстані 30 кілометрів від аеропорту", – зазначив боєць ЗСУ.

Ми постійно підтримували зв’язок з нашими військовослужбовцями та надіялися, що скоро почнеться наступ, і наші підрозділи нас звільнять з цієї блокади. Коли наші підрозділи звільнили Авдіївку та Піски, а сепаратисти відійшли в місто, ми були розблоковані. З аеропорту я пішов 2 серпня, натомість замість мене головним там став Олександр Трепак,

– відповів військовий.

Він також додав, що в момент блокади дуже допомагали місцеві телеканали, зокрема тим, що коли вони проводили репортажі близько Донецького аеропорту, то українські бійці бачили позиції сепаратистів.

"Всі вірили в свої сили, в те, що ми робимо все правильно, адже ми знаходилися на своїй землі. Наші люди були мотивовані та психологічно підготовлені", – додав військовослужбовець.

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