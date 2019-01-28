Як Росія збирається перешкоджати виборам в Україні: ключові загрози

Інформаційна пропаганда, кіберпровокації, фінансова підтримка кандидатів і спроби захоплення виборчих дільниць – такими будуть головні загрози російського втручання у президентські вибори України, які відбудуться 31 березня.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що Росія найактивніше намагається чинити інформаційну атаку на Україну через екрани телевізорів.

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Так, російське аналогове телебачення продовжує транслюватися в прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Також багато українців має доступ до російського телепродукту через супутникове мовлення. Зараз Росія підсилила свої пропагандистські дії, і на російському телебаченні кількість тем, пов'язаних з виборами в Україні, невпинно збільшується.

Ще одним способом Росії дестабілізувати українські вибори є інформаційні провокації. Так, Кремль створює фейкові сторінки обласних та районних організацій, політичних партій та кандидатів. Через ці сторінки проросійські найманці поширюють недостовірну інформацію впродовж виборчої кампанії. Така провокаційна технологія спрацювала на виборах в ОТГ, коли інформація з фейкових сторінок вплинула на виборців та медіа.

Комітет виборців України проаналізував, що понад 50% грошей, які витрачають політики на загальнонаціональні кампанії, є тіньовими фінансовими ресурсами. Тому є велика ймовірність того, що багато українських кандидатів отримують фінансову підтримку від проросійських олігархів та компаній.

На сьогодні низка журналістських розслідувань вказують на ймовірність підтримки окремих українських ЗМІ, що виконують функції "партійних телеканалів", з боку російських компаній, – зазначив голова КВУ.

Також КВУ занепокоєний тим, що Росія може повторити свої спроби захоплювати виборчі дільниці, або псевдозаміновувати їх. Такі витівки РФ вже здійснила під час виборів до ОТГ та у міжвиборчий період впродовж 2018 року.

Комітет виборців України також закликав представників правоохоронних органів та спецслужб посилити захист виборчих дільниць, систем передачі даних та суб’єктів виборчого процесу.