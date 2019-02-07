Україна має допустити російських спостерігачів до виборів, – Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що на майбутніх виборах в державі мають бути представлені спостерігачі з Росії. На його думку, "це буде нормально".

24 канал повідомляв, що група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект про заборону участі у президентських та парламентських виборах в Україні для спостерігачів з РФ. Його мають найближчим часом розглянути. У Росії вже відреагували на можливий недопуск їхніх спостерігачів та заявили, що отримали офіційне запрошення від ОБСЄ і планують відправити своїх спостерігачів на вибори.

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Це нормально, якщо російські спостерігачі поїдуть на вибори, але під началом БДІПЛ. Жодних ігор. Україні необхідно довіряти своїм власним демократичним інститутам,

– зазначив Волкер у своєму Twitter.

За його словами, участь російських спостерігачів у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ допоможе суспільному визнанню результатів виборів.

Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. needs to have confidence in its own democratic institutions. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 февраля 2019 г.

В іншому ж випадку, якщо Україна таки вирішить відмовити російським спостерігам в участі у виборах, виникнуть підстави поставити їх під сумнів.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законів про спостереження за виборчим процесом в Україні" зареєстрований в парламенті 4 лютого. Серед авторів, зокрема, – голова Верховної Ради Андрій Парубій, представник президента в парламенті Ірина Луценко, лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

Головні дати президентських виборів у 2019 році:

– Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року.



– 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах.

– 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента.

– Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня.

– Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.