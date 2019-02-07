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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Україна має допустити російських спостерігачів до виборів, – Волкер

      96 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що на майбутніх виборах в державі мають бути представлені спостерігачі з Росії. На його думку, "це буде нормально".

      24 канал повідомляв, що група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект про заборону участі у президентських та парламентських виборах в Україні для спостерігачів з РФ. Його мають найближчим часом розглянути. У Росії вже відреагували на можливий недопуск їхніх спостерігачів та заявили, що отримали офіційне запрошення від ОБСЄ і планують відправити своїх спостерігачів на вибори.

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      Це нормально, якщо російські спостерігачі поїдуть на вибори, але під началом БДІПЛ. Жодних ігор. Україні необхідно довіряти своїм власним демократичним інститутам,
      – зазначив Волкер у своєму Twitter.

      За його словами, участь російських спостерігачів у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ допоможе суспільному визнанню результатів виборів.

      В іншому ж випадку, якщо Україна таки вирішить відмовити російським спостерігам в участі у виборах, виникнуть підстави поставити їх під сумнів.

      Законопроект "Про внесення змін до деяких законів про спостереження за виборчим процесом в Україні" зареєстрований в парламенті 4 лютого. Серед авторів, зокрема, – голова Верховної Ради Андрій Парубій, представник президента в парламенті Ірина Луценко, лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

      Головні дати президентських виборів у 2019 році: 

      – Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року.

      – 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах.

      – 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента.

      – Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня.

      – Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

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      Теги: Новини США Новини України Новини політики Курт Волкер Президентські вибори 2019 Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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