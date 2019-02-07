Україна має допустити російських спостерігачів до виборів, – Волкер
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що на майбутніх виборах в державі мають бути представлені спостерігачі з Росії. На його думку, "це буде нормально".
24 канал повідомляв, що група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект про заборону участі у президентських та парламентських виборах в Україні для спостерігачів з РФ. Його мають найближчим часом розглянути. У Росії вже відреагували на можливий недопуск їхніх спостерігачів та заявили, що отримали офіційне запрошення від ОБСЄ і планують відправити своїх спостерігачів на вибори.
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Це нормально, якщо російські спостерігачі поїдуть на вибори, але під началом БДІПЛ. Жодних ігор. Україні необхідно довіряти своїм власним демократичним інститутам,
– зазначив Волкер у своєму Twitter.
За його словами, участь російських спостерігачів у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ допоможе суспільному визнанню результатів виборів.
В іншому ж випадку, якщо Україна таки вирішить відмовити російським спостерігам в участі у виборах, виникнуть підстави поставити їх під сумнів.
Законопроект "Про внесення змін до деяких законів про спостереження за виборчим процесом в Україні" зареєстрований в парламенті 4 лютого. Серед авторів, зокрема, – голова Верховної Ради Андрій Парубій, представник президента в парламенті Ірина Луценко, лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.
Головні дати президентських виборів у 2019 році:
– Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року.
– 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах.
– 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента.
– Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня.
– Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.