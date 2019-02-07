Украина должна допустить российских наблюдателей к выборам, – Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что на предстоящих выборах в государстве должны быть представлены наблюдатели из России. По его мнению, "это будет нормально".

24 канал сообщал, что группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете участия в президентских и парламентских выборах в Украине наблюдателей из РФ. Его должны в ближайшее время рассмотреть. В России уже отреагировали на возможный недопуск их наблюдателей и заявили, что получили официальное приглашение от ОБСЕ и планируют отправить своих наблюдателей на выборы.

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Это нормально, если российские наблюдатели поедут на выборы, но под началом БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам,

– отметил Волкер в своем Twitter.

По его словам, участие российских наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ поможет общественному признанию результатов выборов.

Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. needs to have confidence in its own democratic institutions. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 февраля 2019 г.

В противном же случае, если Украина все же решит отказать российским наблюдам в участии в выборах, возникнут основания поставить их под сомнение.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы о наблюдении за избирательным процессом в Украине" зарегистрирован в парламенте 4 февраля. Среди авторов, в частности, – председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Главные даты президентских выборов в 2019 году:

– Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года.

– 8 марта станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах.

– 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента.

– Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля.

– Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.