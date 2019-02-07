Украина должна допустить российских наблюдателей к выборам, – Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что на предстоящих выборах в государстве должны быть представлены наблюдатели из России. По его мнению, "это будет нормально".
24 канал сообщал, что группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете участия в президентских и парламентских выборах в Украине наблюдателей из РФ. Его должны в ближайшее время рассмотреть. В России уже отреагировали на возможный недопуск их наблюдателей и заявили, что получили официальное приглашение от ОБСЕ и планируют отправить своих наблюдателей на выборы.
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Это нормально, если российские наблюдатели поедут на выборы, но под началом БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам,
– отметил Волкер в своем Twitter.
По его словам, участие российских наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ поможет общественному признанию результатов выборов.
В противном же случае, если Украина все же решит отказать российским наблюдам в участии в выборах, возникнут основания поставить их под сомнение.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы о наблюдении за избирательным процессом в Украине" зарегистрирован в парламенте 4 февраля. Среди авторов, в частности, – председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.
Главные даты президентских выборов в 2019 году:
– Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года.
– 8 марта станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах.
– 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента.
– Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля.
– Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.