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      Украина должна допустить российских наблюдателей к выборам, – Волкер

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что на предстоящих выборах в государстве должны быть представлены наблюдатели из России. По его мнению, "это будет нормально".

      24 канал сообщал, что группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете участия в президентских и парламентских выборах в Украине наблюдателей из РФ. Его должны в ближайшее время рассмотреть. В России уже отреагировали на возможный недопуск их наблюдателей и заявили, что получили официальное приглашение от ОБСЕ и планируют отправить своих наблюдателей на выборы.

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      Это нормально, если российские наблюдатели поедут на выборы, но под началом БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам,
      – отметил Волкер в своем Twitter.

      По его словам, участие российских наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ поможет общественному признанию результатов выборов.

      В противном же случае, если Украина все же решит отказать российским наблюдам в участии в выборах, возникнут основания поставить их под сомнение.

      Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы о наблюдении за избирательным процессом в Украине" зарегистрирован в парламенте 4 февраля. Среди авторов, в частности, – председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

      Главные даты президентских выборов в 2019 году:

      – Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года.

      – 8 марта станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах.

      – 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента.

      – Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля.

      – Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

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      Теги: Новости России Новости США Новости Украины Новости политики Украина – Россия Выборы Президента 2019 Курт Волкер
      Источник: 24 Канал
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