Москалькова взялась защищать "миллионы украинцев", которые не смогут проголосовать в России

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова решила обратиться в ООН из-за того, что украинская ЦИК закрыла участки для голосования в РФ. Такое решение Украины, по мнению Москальковой, ограничивает права "миллионов украинцев", проживающих в России.

24 канал сообщал, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла пять участков для голосования на выборах президента Украины на территории России. Их перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.

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Запоздалой реакцией на такое решение Украины в России отличилась уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Так, на своем сайте, она обнародовала письмо, адресованное комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По ее мнению, это решение нарушает права "миллионов украинских граждан, которые работают в России", и "имеет безусловный политический подтекст".

Прошу вас, а также международных наблюдателей обратить внимание на то, что большинство из тех украинцев, кто голосует на территории России, составляют избиратели, которые своим трудом укрепляют добрососедские отношения Украины и России, способствуют взаимопониманию между братскими народами двух стран,

– написала Москалькова.

Отметим, что 31 декабря в Украине началась предвыборная кампания очередных выборов президента страны. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.