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      Москалькова взялася захищати "мільйони українців", які не зможуть проголосувати у Росії: деталі

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      Тетяна Москалькова
      Тетяна Москалькова / Фото з відкритих джерел

      Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова вирішила звернутися до ООН через те, що українська ЦВК закрила дільниці для голосування у РФ. Таке рішення України, на думку Москалькової, обмежує права "мільйонів українців", які проживають у Росії.

      24 канал повідомляв, що Центральна виборча комісія України закрила п’ять дільниць для голосування на виборах президента України на території Росії. Їх перенесли до Посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці.

      Читайте також: Як Росія збирається перешкоджати виборам в Україні: ключові загрози

      Запізнілою реакцією на таке рішення України у Росії відзначилася уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова. Так, на своєму сайті, вона оприлюднила лист, адресований комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет.

      На її думку, це рішення порушує права "мільйонів українських громадян, які працюють у Росії", і "має безумовний політичний підтекст".

      Прошу вас, а також міжнародних спостерігачів звернути увагу на те, що більшість із тих українців, хто голосує на території Росії, становлять виборці, які своєю працею зміцнюють добросусідські відносини України і Росії, сприяють взаєморозумінню між братерськими народами двох країн,
      – написала Москалькова.

      Зазначимо, що 31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія чергових виборів президента країни. До 8 лютого включно повинна пройти реєстрація кандидатів. Після цього оголосять остаточний і офіційний список претендентів на пост глави держави.

      Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Теги: Новини політики ЦВК Новини Росії Президентські вибори 2019 Україна – Росія ООН
      Джерело: 24 Канал
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