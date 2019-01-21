16:03
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Россия планирует отправить наблюдателей на президентские выборы в Украину

      87 Читати новину українською
      Россия планирует отправить наблюдателей на президентские выборы в Украину
      Россия планирует отправить наблюдателей на президентские выборы в Украину / Фото из открытых источников

      Россия планирует отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта. Ранее МИД Украины заявил, что не будет принимать заявки от наблюдателей из РФ.

      Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ТАСС.

      Читайте также: ЦИК Украины закрыла участки в России: где можно проголосовать украинцам

      Ранее 24 канал сообщал, что Россия получила официальное приглашение от ОБСЕ для участия российских наблюдателей на президентских выборах в Украине.

      Да, мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии согласно всем критериям ОБСЕ,
      – сказал Грушко.

      Кроме того, он отметил, что у РФ опасения относительно якобы возможных провокаций в отношении российских наблюдателей со стороны Украины.

      "Дело в том, что нынешняя ситуация в Украине такова, что опасений всегда очень много. В то же время Украина является страной-членом ОБСЕ. Так что мы отталкиваемся от того, что обязательства, которые Киев взял на себя, вступая в эту организацию и приобщаясь к основополагающим документам, будут полностью выполняться украинской стороной. В противном случае будет очень обидно", – добавил дипломат РФ.

      Напомним, 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Выборы Президента 2019 Новости России МИД Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      сегодня , 16:00 Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      Ігор Саджениця 5
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сегодня , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 518
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      сегодня , 14:00 Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      Дмитро Гнап 99
      "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      сегодня , 13:00 "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      Сергій Лещенко 223
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      За незаконное пересечение границы – уголовная ответственность: вступил в действие новый закон
       10 ноября 2018 , 10:58
      В Харькове парень облил девушку самогоном и поджег ее
       13 мая 2013 , 00:50 1
      Топ-новости 16 августа: Заря фантастически проходит Брагу в Лиге Европы, Карпаты и Львов получили главных тренеров
       17 августа 2018 , 07:00
      Skoda Scala: ощутимый шаг вперед
       26 декабря 2018 , 14:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук