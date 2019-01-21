Россия планирует отправить наблюдателей на президентские выборы в Украину

Россия планирует отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта. Ранее МИД Украины заявил, что не будет принимать заявки от наблюдателей из РФ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ТАСС.

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Ранее 24 канал сообщал, что Россия получила официальное приглашение от ОБСЕ для участия российских наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Да, мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии согласно всем критериям ОБСЕ,

– сказал Грушко.

Кроме того, он отметил, что у РФ опасения относительно якобы возможных провокаций в отношении российских наблюдателей со стороны Украины.

"Дело в том, что нынешняя ситуация в Украине такова, что опасений всегда очень много. В то же время Украина является страной-членом ОБСЕ. Так что мы отталкиваемся от того, что обязательства, которые Киев взял на себя, вступая в эту организацию и приобщаясь к основополагающим документам, будут полностью выполняться украинской стороной. В противном случае будет очень обидно", – добавил дипломат РФ.

Напомним, 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.