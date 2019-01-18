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      В России заявили, что получили приглашение наблюдать за выборами в Украине

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      ОБСЕ пригласила наблюдателей от России на выборы в Украине
      ОБСЕ пригласила наблюдателей от России на выборы в Украине / Фото из открытых источников

      Россия получила официальное приглашение от ОБСЕ для участия российских наблюдателей на президентских выборах в Украине, которые пройдут 31 марта.

      Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

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      Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет наблюдать за выборами. У нас приглашение есть,
      – сказал Лавров.

      Ранее 24 канал сообщал, что глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной.

      В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Поэтому 5 избирательных участков из территории РФ перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Сергей Лавров Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
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