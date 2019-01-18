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      У Росії заявили, що отримали запрошення спостерігати за виборами в Україні

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      ОБСЄ запросила наглядачів від Росії на вибори в Україні
      ОБСЄ запросила наглядачів від Росії на вибори в Україні / Фото з відкритих джерел

      Росія отримала офіційне запрошення від ОБСЄ для участі російських спостерігачів на президентських виборах в Україні, які пройдуть 31 березня.

      Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "Інтерфакс".

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      Ми отримали запрошення від ОБСЄ направити наших спостерігачів у місію, яка буде спостерігати за виборами. У нас запрошення є,
      – сказав Лавров.

      Раніше 24 канал повідомляв, що глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      Нагадаємо, Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії. Тож 5 виборчих дільниць з території РФ перенесли до Посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини Росії Сергій Лавров
      Джерело: 24 Канал
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