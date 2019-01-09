Чи будуть спостерігачі РФ на президентських виборах в Україні: чітка заява Клімкіна

Міністерство закордонних справ України не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться 31 березня.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін у своєму листі директорці Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір.

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МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів. Вважаю це необхідним, коли йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта. До речі, таких прецедентів чимало у практиці ОБСЄ,

– наголосив дипломат.

Водночас, він порекомендував тим, "хто бачить можливим демократичне волевиявлення в Росії під парасолькою ФСБ без ризику для виборців", відстоювати свою точку зору в правовому полі, "як і годиться в правовій державі".

Також, міністр запросив ОБСЄ направити спостережну місію на президентські вибори в Україну.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії. Тож 5 виборчих дільниць з території РФ перенесли до Посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці.