Скільки Україні коштуватимуть вибори 2019: ЦВК затвердила кошторис

Центральна виборча комісія затвердила кошториси на проведення президентських і парламентських виборів у 2019 році. Так, президентські вибори обійдуться у понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

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Так, кошторис на проведення виборів президента становить понад 2,35 мільярда гривень. Парламентські вибори коштуватимуть майже 1,95 мільярда гривень.

Ще 223 мільйони 539 тисяч 600 гривень спрямують на забезпечення функціонування Державного реєстру виборців. Видатки самої комісії на підготовку та проведення чергових виборів президента 31 березня становитимуть 266 мільйонів 30 тисяч 808 гривень.

Окрім того, ЦВК прийняла постанову про здійснення окружними виборчкомами попередньої оплати під час закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення виборів президента 31 березня. Також там встановили форми фінзвітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у президенти.

У ЦВК зазначили, що ця постанова комісії набере чинності з моменту ухвалення відповідного рішення Міністерством фінансів.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.