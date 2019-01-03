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      Сколько Украине будут стоить выборы 2019 года: ЦИК утвердила смету

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      В ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборов
      В ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборов / Фото из открытых источников

      Центральная избирательная комиссия утвердила сметы на проведение президентских и парламентских выборов в 2019 году. Да, президентские выборы обойдутся в более 2 миллиардов гривен.

      Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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      Так, смета на проведение выборов президента составляет более 2,35 миллиарда гривен. Парламентские выборы обойдутся почти 1,95 миллиарда гривен.

      Еще 223 миллиона 539 тысяч 600 гривен направят на обеспечение функционирования Государственного реестра избирателей. Расходы самой комиссии на подготовку и проведение очередных выборов президента 31 марта составят 266 миллионов 30 тысяч 808 гривен.

      Кроме того, ЦИК приняла постановление о проведении окружными избиркомами предварительной оплаты при закупке товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов президента 31 марта. Также там установили формы финотчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты.

      В ЦИК отметили, что это постановление комиссии вступит в силу с момента принятия соответствующего решения Министерством финансов.

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Деньги Парламентские выборы 2019 ЦИК
      Источник: 24 Канал
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