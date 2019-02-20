Сколько военных и техники Россия разместила в оккупированном Крыму

По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, что превращает полуостров на стартовую площадку для ее ракет.

Россия разместила в Крыму 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевые бронированные машины, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок, оснащенных морскими системами крылатых ракет "Калибр". Об этом в ходе дебатов на Генассамблее ООН в отношении оккупированных территорий Украины заявил президент Петр Порошенко.

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По его словам, сегодня наблюдается беспрецедентная милитаризация Россией Черноморского региона.

Россия меняет стратегический баланс в регионе и далеко за его пределами. Она превращает Крым в стартовую площадку для своих ракет,

– резюмировал Порошенко.