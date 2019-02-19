Россия пыталась захватить Крым еще 25 лет назад: Гордон рассказал детали

Россия планировала захватить власть в Крыму еще в 1994 году и к этому все было готово. На то время президентом Крыма был гражданин России Юрий Мешков.

"По нашим агентурным данным, готовился захват органов власти - СБУ и МВД. Они расположены в Симферополе в одном месте", – рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью своему российскому коллеге Юрию Дудю.

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По слова Гордона, эту информацию он получил от тогдашнего главы СБУ Евгения Марчука.

Ночью украинская группа "Альфа" под руководством Марчука вылетела в Крым, заняла все правительственные помещения. Крымских депутатов вывезли в Киев и решили все интересующие их вопросы. Мешкова выбросили за пределы Крыма. На этом было все завершено,

– рассказал украинский журналист.

Но тогда Россией руководил Борис Ельцин. Он был в дружеских отношениях с тогдашним Президентом Украины Леонидом Кучмой. Поэтому, по мнению Гордона, захват Крыма в то время был невозможным.

"Сейчас это стало возможным. Конечно, об этом знали, все теоретически к тому шло. Но представить, что наши русские братья придут к нам и заберут нашу территорию – никто не мог", – сказал Гордон.

Кто такой Дмитрий Гордон?

Украинский журналист, телеведущий, политик. В 2014-2016 годах Гордон был депутатом Киевского городского совета. Сегодня – редактор газеты "Бульвар Гордона" и основатель интернет-издания "ГОРДОН". Провел немало интервью с известными личностями. В 2017 году авторский проект Гордона стартовал на телеканале "112 Украина". На то время телеканал, по данным СМИ, принадлежал главе МВД Виталию Захарченко (времена президентства Виктора Януковича). В 2018 году телеканал приобрел пророссийский политик Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина.

Кто такой Юрий Мешков?

Крымский политик и юрист, первый и единственный президент Республики Крым (1994-1995 года), председатель Совета Министров Крыма (1994). В 1992 году возглавляемый им РРК организовал сбор подписей за проведение референдума об отделении Крыма от Украины. Однако тогдашний председатель Верховного Совета Крыма Николай Багров наложил мораторий на проведение всекрымского референдума.



В январе 1994 года состоялись первые выборы президента Республики Крым. Мешков уверенно победил во втором туре выборов. Поддержку населения и, как результат этого, должность президента полуострова Мешков частично получил благодаря связям с шовинистически настроенными российскими политиками. Политической платформой при этом стал курс на максимальное сближение с Россией, вплоть до вхождения Крыма в ее состав. Мешков планировал введение на полуострове рублевой зоны, заключение военно-политического соглашения с Россией, предоставления жителям Крыма российского гражданства и тому подобное. Но этого Мешкову не удалось сделать из-за жесткого противодействия украинской власти и Крымской оппозиции.



Когда Мешков стал президентом Крыма, он поддержал Сергея Цекова на посту спикера крымского парламента. Однако найти общий язык двум политикам не удалось. Это, фактически, и стало началом конца правления Мешкова. Не выдержав противостояния, он объявил о роспуске парламента и выставил свою охрану вокруг здания парламента. Цеков и Мешков одновременно написали президенту Украины жалобы друг на друга. Тогда руководящая верхушка Украины назначила новое правительство и лишила президента Крыма части полномочий.



В марте 1995 года пост президента Крыма отменили. Официальной причиной этого стала "необходимость приведения Конституции и законов Автономной Республики Крым в соответствие с Конституцией и законов Украины для обеспечения верховенства Конституции и законов Украины на всей ее территории и защиты государственного суверенитета Украины".

Смотрите полное интервью Гордона Дудю: