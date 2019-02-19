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      Росія намагалась захопити Крим ще 25 років тому: Гордон розповів деталі

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      Дмитро Гордон розповів про спробу Росії захопити владу в Криму у 1994 році
      Дмитро Гордон розповів про спробу Росії захопити владу в Криму у 1994 році / Facebook-сторінка Дмитра Гордона

      Росія планувала захопити владу в Криму ще у 1994 році і до цього все було готово. На той час президентом Криму був громадянин Росії Юрій Мєшков.

      "За нашими агентурними даними, готувалося захоплення органів влади – СБУ та МВС. Вони розташовані у Сімферополі в одному місці", – розповів український журналіст Дмитро Гордон в інтерв’ю своєму російському колезі Юрію Дудю.

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      За слова Гордона, цю інформацію він отримав від тодішнього голови СБУ Євгена Марчука.

      Вночі українська група "Альфа" під керівництвом Марчука вилетіла в Крим, зайняла всі урядові приміщення. Кримських депутатів вивезли до Києва і вирішили всі питання, які їх цікавили. Мєшкова викинули за межі Криму. На цьому було все завершено,
      – розповів український журналіст.

      Але тоді Росією керував Борис Єльцин. Він був у дружніх стосунках із тодішнім Президентом України Леонідом Кучмою. Том, на думку Гордона, захоплення Криму на той час було неможливим.

      "Зараз це стало можливим. Звісно, що про це знали, все теоретично до того йшло. Але уявити, що наші російські брати прийдуть до нас і заберуть нашу територію – ніхто не міг", – сказав Гордон.

      Хто такий Дмитро Гордон? Український журналіст, телеведучий, політик. У 2014-2016 роках Гордон був депутатом Київської міської ради. Сьогодні – редактор газети "Бульвар Гордона" та засновник інтернет-видання "ГОРДОН". Провів чимало інтерв'ю з відомими особистостями. У 2017 році авторський проект Гордона стартував на телеканалі "112 Україна". На той час телеканал, за даними ЗМІ, належав голові МВС Віталію Захарченку (часи президентства Віктора Януковича). У 2018 році телеканал придбав проросійський політик Віктор Медведчук, який є кумом президента Росії Володимира Путіна.

      Хто такий Юрій Мєшков? Кримський політик і юрист, перший та єдиний президент Республіки Крим (1994-1995 роки), голова Ради Міністрів Криму (1994). У 1992 році очолюваний ним РРК організував збір підписів за проведення референдуму про від'єднання Криму від України. Однак тодішній голова Верховної Ради Криму Микола Багров наклав мораторій на проведення всекримського референдуму.

      У січні 1994 року відбулися перші вибори президента Республіки Крим. Мєшков впевнено переміг у другому турі виборів. Підтримку населення і, як результат цього, посаду президента півострова Мєшков частково здобув завдяки зв'язкам з шовіністично налаштованими російськими політиками. Політичною платформою при цьому став курс на максимальне зближення з Росією, аж до входження Криму до її складу. Мєшков планував введення на півострові рубльової зони, укладання військово-політичної угоди з Росією, надання жителям Криму російського громадянства тощо. Але цього Мєшкову не вдалося зробити через жорстку протидію української влади та кримської опозиції.

      Коли Мєшков став президентом Криму, він підтримав Сергія Цекова на посаді спікера кримського парламенту. Однак знайти спільну мову двом політикам не вдалося. Це, фактично, і стало початком кінця правління Мєшкова. Не витримавши протистояння, він оголосив про розпуск парламенту і виставив свою охорону навколо будівлі парламенту. Цеков і Мєшков одночасно написали президенту України скарги один на одного. Тоді керівна верхівка України призначила новий уряд та позбавила президента Криму частини повноважень.

      У березні 1995 року посаду президента Криму скасували. Офіційною причиною цього стала "необхідність приведення Конституції і законів Автономної Республіки Крим у відповідність до Конституції і законів України для забезпечення верховенства Конституції і законів України на всій її території та захисту державного суверенітету України".

      Дивіться повне інтерв'ю Гордона Дудю:

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Анексія Криму Новини Криму Журналісти Історія
      Джерело: 24 канал
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