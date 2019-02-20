Скільки військових і техніки Росія розмістила в окупованому Криму

Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі своїх військових, сотні бронемашин, артилерійських систем. Не виключено, що РФ розгорнула і ядерну зброю, що перетворює півострів на стартовий майданчик для її ракет.

Росія розмістила у Криму 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойових броньованих машин, 113 бойових літаків, 62 бойових вертольоти, 6 бойових суден і 6 підводних човнів, оснащених морськими системами крилатих ракет "Калібр". Про це в ході дебатів на Генасамблеї ООН щодо окупованих територій України заявив президент Петро Порошенко.

Читайте також: Росія намагалась захопити Крим ще 25 років тому: Гордон розповів деталі

За його словами, сьогодні спостерігається безпрецедентна мілітаризація Росією Чорноморського регіону.

Росія змінює стратегічний баланс у регіоні і далеко за його межами. Вона перетворює Крим на стартовий майданчик для своїх ракет,

– резюмував Порошенко.