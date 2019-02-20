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      Скільки військових і техніки Росія розмістила в окупованому Криму

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      Російські військові і техніка в окупованому Криму
      Російські військові і техніка в окупованому Криму / Getty Images

      Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі своїх військових, сотні бронемашин, артилерійських систем. Не виключено, що РФ розгорнула і ядерну зброю, що перетворює півострів на стартовий майданчик для її ракет.

      Росія розмістила у Криму 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойових броньованих машин, 113 бойових літаків, 62 бойових вертольоти, 6 бойових суден і 6 підводних човнів, оснащених морськими системами крилатих ракет "Калібр". Про це в ході дебатів на Генасамблеї ООН щодо окупованих територій України заявив президент Петро Порошенко.

      Читайте також: Росія намагалась захопити Крим ще 25 років тому: Гордон розповів деталі

      За його словами, сьогодні спостерігається безпрецедентна мілітаризація Росією Чорноморського регіону.

      Росія змінює стратегічний баланс у регіоні і далеко за його межами. Вона перетворює Крим на стартовий майданчик для своїх ракет,
      – резюмував Порошенко.

       

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Петро Порошенко Генасамблея ООН ООН Зброя
      Джерело: 24 канал
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