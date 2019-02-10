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      Українські військові знищили БМП проросійських бойовиків на Донбасі: яскраве відео

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      Українські військові знищили БМП проросійських бойовиків на Донбасі
      Українські військові знищили БМП проросійських бойовиків на Донбасі / Кадр з відео

      На Світлодарській дузі українські військові знищили бойову машину піхоти проросійських бойовиків. Момент знищення ворожої техніки зафіксували на відео.

      "Позавчора (8 лютого) представники російсько-окупаційних військ скинули заявку воїнам ОСам про надмірну військову техніку на Світлодарській дузі. В результаті вдалого другого пострілу в окупантів стало на одну БМП менше, а хлопці чекають на інші цікаві заявки", – написав у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

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      Позавчора представники російсько-окупаційних військ скинули заявку воїнам ОСам про надлишкову військову техніку на Світлодарській дузі. Над цікавою пропозицією бійці міркували не довго. Результатом вдалого другого пострілу у окупантів стало на одну БМП менше, а хлопці чекають на інші цікаві заявки. https://m.youtube.com/watch?v=LIikpKVmam4 Все буде Україна і перемога за нами! Штирлиц - инфо / shtirlitz.info #адекватна_відповідь

      Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Неділя, 10 лютого 2019 р.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Світлодарська дуга
      Джерело: 24 канал
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