Українські військові знищили БМП проросійських бойовиків на Донбасі: яскраве відео
На Світлодарській дузі українські військові знищили бойову машину піхоти проросійських бойовиків. Момент знищення ворожої техніки зафіксували на відео.
"Позавчора (8 лютого) представники російсько-окупаційних військ скинули заявку воїнам ОСам про надмірну військову техніку на Світлодарській дузі. В результаті вдалого другого пострілу в окупантів стало на одну БМП менше, а хлопці чекають на інші цікаві заявки", – написав у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
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Джерело: 24 канал
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