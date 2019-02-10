Українські військові знищили БМП проросійських бойовиків на Донбасі: яскраве відео

Позавчора представники російсько-окупаційних військ скинули заявку воїнам ОСам про надлишкову військову техніку на Світлодарській дузі. Над цікавою пропозицією бійці міркували не довго. Результатом вдалого другого пострілу у окупантів стало на одну БМП менше, а хлопці чекають на інші цікаві заявки. https://m.youtube.com/watch?v=LIikpKVmam4 Все буде Україна і перемога за нами! Штирлиц - инфо / shtirlitz.info #адекватна_відповідь