Украинские военные уничтожили БМП пророссийских боевиков на Донбассе: яркое видео
На Светлодарской дуге украинские военные уничтожили боевую машину пехоты пророссийских боевиков. Момент уничтожения вражеской техники зафиксировали на видео.
"Позавчера (8 февраля) представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам ОСам об излишней военной техники на Светлодарской дуге. В результате удачного второго выстрела в оккупантов стало на одну БМП меньше, а ребята ждут другие интересные заявки", – написал в Facebook офицер вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
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Источник: 24 канал
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