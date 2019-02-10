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      Украинские военные уничтожили БМП пророссийских боевиков на Донбассе: яркое видео

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      Украинские военные уничтожили БМП пророссийских боевиков на Донбассе
      Украинские военные уничтожили БМП пророссийских боевиков на Донбассе / Кадр из видео

      На Светлодарской дуге украинские военные уничтожили боевую машину пехоты пророссийских боевиков. Момент уничтожения вражеской техники зафиксировали на видео.

      "Позавчера (8 февраля) представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам ОСам об излишней военной техники на Светлодарской дуге. В результате удачного второго выстрела в оккупантов стало на одну БМП меньше, а ребята ждут другие интересные заявки", –  написал в Facebook офицер вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

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      Позавчора представники російсько-окупаційних військ скинули заявку воїнам ОСам про надлишкову військову техніку на Світлодарській дузі. Над цікавою пропозицією бійці міркували не довго. Результатом вдалого другого пострілу у окупантів стало на одну БМП менше, а хлопці чекають на інші цікаві заявки. https://m.youtube.com/watch?v=LIikpKVmam4 Все буде Україна і перемога за нами! Штирлиц - инфо / shtirlitz.info #адекватна_відповідь

      Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Неділя, 10 лютого 2019 р.

       

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      Теги: Новости Украины Светлодарская дуга Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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