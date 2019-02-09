Украинские военные потренировались стрелять из пушки "Рапира" на Донбассе: яркие фото

Украинские бойцы-артиллеристы одной из бригад потренировались в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе отражать возможное наступление врага. Военные учения прошли в районе отвода тяжелого вооружения.

Военнослужащие противотанковой батареи в рамках занятий по огневой подготовке провели стрельбы из 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", сообщает пресс-центр штаба ООС. Бойцы попадали прямой наводкой в условную вражескую бронетехнику.

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Снайпер, как еще называют "Рапиру", попадала в "яблочко" с первого раза, словно изрешетила цель точным попаданием,

– отметили в штабе ООС.

Командир позволил своим подчиненным поработать свободно, поэтому бойцы без общей команды отрабатывали огонь по целям, вплоть до полного уничтожения танков.

Почти все эти военные имеют немалый боевой опыт, ведь выполняют свои обязанности уже не первый год, в том числе в АТО/ООС.



Учебные стрельбы из "Рапиры" на Донбассе