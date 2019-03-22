Бійці ЗСУ влучним ударом знищили бойовий склад окупантів: феєричне відео

Українські військові влучним пострілом ліквідували черговий об'єкт російських окупаційних військ на Донбасі. Внаслідок удару також загинули два бойовики.

На цей раз захисникам України вдалося розбити бойовий склад окупантів. Відео знищення оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

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У результаті влучного пострілу був знищений склад боєприпасів російських окупантів, який фєєрично палав майже добу,

– розповів він.

За даними розвідки, бійці ЗСУ під час удару також ліквідовали двох проросійських бойовиків, ще троє отримали поранення.