Бійці ЗСУ влучним ударом знищили бойовий склад окупантів: феєричне відео
Українські військові влучним пострілом ліквідували черговий об'єкт російських окупаційних військ на Донбасі. Внаслідок удару також загинули два бойовики.
На цей раз захисникам України вдалося розбити бойовий склад окупантів. Відео знищення оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
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У результаті влучного пострілу був знищений склад боєприпасів російських окупантів, який фєєрично палав майже добу,
– розповів він.
За даними розвідки, бійці ЗСУ під час удару також ліквідовали двох проросійських бойовиків, ще троє отримали поранення.
Яких успіхів досягнули українські бійці на Донбасі?Українські захисники можуть похвалитися частою ліквідацією ворожих позицій та техніки окупантів на Донбасі. Раніше їм вдалося знищити бойову машину піхоти проросійських бойовиків на Світлодарській дузі. Згодом, бійці ЗСУ завдали потужного удару та ліквідували укріплену позицію окупантів з якої вони часто обстрілювали сили ОС з кулеметів.
Окрім того, українські війська завдали потужного мінометного удару по бліндажу окупантів, який згорів дотла.