Як голосують українські військові на Донбасі: фото і відео
Військовослужбовці Об'єднаних сил проявляють високу активність під час голосування у другому турі виборів президента на спеціалізованих виборчих дільницях на Донбасі.
На спеціальній виборчій дільниці у найближчому до передових позицій 61-му військовому мобільному госпіталі в Маріуполі військові ще до 8:00 влаштували чергу.
Читайте також: Як голосують українці на виборах президента: яскраві фото
На спецділянці військових в Авдіївці станом на 18:00 явка становила 70%, повідомив секретар комісії.
На виборчих дільницях у зоні ООС не було жодних скарг і заяв про порушення виборчого права, повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Вона нагадала, що в зоні ООС працюють 80 спеціальних виборчих дільниць.
"Ми запланували візити до 13. І вже всі 13 виборчих дільниць нами на цей час перевірено. В принципі жодних порушень не зафіксовано, тобто заяв і скарг про порушення виборчого права працівниками не надано", – зазначила Денісова.
Читайте також: Хто з кандидатів у президенти та політичної еліти прийшов проголосувати у другому турі: фото
Голосування військових на виборчій дільниці у Попасній: