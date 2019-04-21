Як голосують українські військові на Донбасі: фото і відео

Військовослужбовці Об'єднаних сил проявляють високу активність під час голосування у другому турі виборів президента на спеціалізованих виборчих дільницях на Донбасі.

На спеціальній виборчій дільниці у найближчому до передових позицій 61-му військовому мобільному госпіталі в Маріуполі військові ще до 8:00 влаштували чергу.

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На спецділянці військових в Авдіївці станом на 18:00 явка становила 70%, повідомив секретар комісії.

На виборчих дільницях у зоні ООС не було жодних скарг і заяв про порушення виборчого права, повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Вона нагадала, що в зоні ООС працюють 80 спеціальних виборчих дільниць.

"Ми запланували візити до 13. І вже всі 13 виборчих дільниць нами на цей час перевірено. В принципі жодних порушень не зафіксовано, тобто заяв і скарг про порушення виборчого права працівниками не надано", – зазначила Денісова.

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Голосування військових на виборчій дільниці у Попасній: