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      Как голосуют украинские военные на Донбассе: фото и видео

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      Голосование украинских военных на Донбассе
      Голосование украинских военных на Донбассе / Штаб ООС

      Военнослужащие Объединенных сил проявляют высокую активность во время голосования во втором туре выборов президента на специализированных избирательных участках на Донбассе.

      На специальном избирательном участке в ближайшем к передовым позициям 61-м военном мобильном госпитале в Мариуполе военные еще до 8:00 устроили очередь.

      Читайте также: Как голосуют украинцы на выборах президента: яркие фото

      На спецучастке военных в Авдеевке по состоянию на 18:00 явка составила 70%, сообщил секретарь комиссии.

      На избирательных участках в зоне ООС не было никаких жалоб и заявлений о нарушениях избирательного права, сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она напомнила, что в зоне ООС работают 80 избирательных участков.

      "Мы запланировали визиты в 13. И уже все 13 избирательных участков нами на это время проверены. В принципе никакие нарушения не зафиксированы, то есть заявлений и жалоб о нарушении избирательного права работниками не предоставлено", – отметила Денисова.

      Читайте также: Кто из кандидатов в президенты и политической элиты пришел проголосовать во втором туре: фото

      Голосование военных на избирательном участке в Попасной:

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 День виборов Война на Донбассе Операция Объединенных сил Людмила Денисова Новости Мариуполя Авдеевка
      Источник: 24 канал
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