Как голосуют украинские военные на Донбассе: фото и видео

Военнослужащие Объединенных сил проявляют высокую активность во время голосования во втором туре выборов президента на специализированных избирательных участках на Донбассе.

На специальном избирательном участке в ближайшем к передовым позициям 61-м военном мобильном госпитале в Мариуполе военные еще до 8:00 устроили очередь.

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На спецучастке военных в Авдеевке по состоянию на 18:00 явка составила 70%, сообщил секретарь комиссии.

На избирательных участках в зоне ООС не было никаких жалоб и заявлений о нарушениях избирательного права, сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она напомнила, что в зоне ООС работают 80 избирательных участков.

"Мы запланировали визиты в 13. И уже все 13 избирательных участков нами на это время проверены. В принципе никакие нарушения не зафиксированы, то есть заявлений и жалоб о нарушении избирательного права работниками не предоставлено", – отметила Денисова.

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Голосование военных на избирательном участке в Попасной: