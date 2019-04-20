На Донбасі загинули "лейтенант" і "молодший сержант" бойовиків: деталі

Бойовики на Донбасі вкотре зазнали суттєвих втрат – цього разу, як переконують проросійські найманці, сталося це неподалік Донецька. Унаслідок бойових дій загинули щонайменше два окупанти.

За повідомленням пропагандистських ЗМІ, спершу зазнали важких поранень, а потім вже загинули так званий "командир роти" "лейтенант" Пшеничний і "молодший сержант" Жильцов.

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Інформація про смерть окупантів підтвердив і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". Як переконує він, загинули бойовики внаслідок бою з 79 окремою десантно-штурмовою бригадою. Віталій Жильцов – родом із Донецька, народився 6 червня 1996 року.

Крім того, загинула у тих же бойових діях так звана "молодший сержант" Егамбердієва (Максименко), хоча проросійські найманці називають прізвище Егалегердієва.

Також "Штірліц" сповістив про смерть бійця окупантів Сергія Коробова з позивним "Базіль". Він був родом Новодружеська на Луганщині. Народився бойвоик 22 травня 19890 року, а пішов на той світ – 18 квітня. Про деталі його загибелі наразі нічого невідомо.

якою сьогодні є ситуація на Донбасі: