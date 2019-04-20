21:02
20 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На Донбасі загинули "лейтенант" і "молодший сержант" бойовиків: деталі

      286 Читать новость на русском
      Бойовики вкотре зазнали серйозних втрат
      Бойовики вкотре зазнали серйозних втрат

      Бойовики на Донбасі вкотре зазнали суттєвих втрат – цього разу, як переконують проросійські найманці, сталося це неподалік Донецька. Унаслідок бойових дій загинули щонайменше два окупанти.

      За повідомленням пропагандистських ЗМІ, спершу зазнали важких поранень, а потім вже загинули так званий "командир роти" "лейтенант" Пшеничний і "молодший сержант" Жильцов.

      Читайте також: Українські військові завдали втрат проросійським бойовикам на Донбасі

      Інформація про смерть окупантів підтвердив і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". Як переконує він, загинули бойовики внаслідок бою з 79 окремою десантно-штурмовою бригадою. Віталій Жильцов – родом із Донецька, народився 6 червня 1996 року. 

      Крім того, загинула у тих же бойових діях так звана "молодший сержант" Егамбердієва (Максименко), хоча проросійські найманці називають прізвище Егалегердієва.

      Також "Штірліц" сповістив про смерть бійця окупантів Сергія Коробова з позивним "Базіль". Він був родом Новодружеська на Луганщині. Народився бойвоик 22 травня 19890 року, а пішов на той світ – 18 квітня. Про деталі його загибелі наразі нічого невідомо.

       якою сьогодні є ситуація на Донбасі:

      blog_ava
      Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
      сьогодні
      2557
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Жертви Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      сьогодні , 19:03 Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      Повернись живим 833
      Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      сьогодні , 16:02 Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      Книги для гурманів 368
      Націоналізація "Приватбанку": хто від цього виграв та що отримали українці
      сьогодні , 16:00 Націоналізація "Приватбанку": хто від цього виграв та що отримали українці
      Тетяна Мартинюк 1111
      Будни "ЛНР": тут неважно, кто победит на выборах…
      сьогодні , 15:54 Будни "ЛНР": тут неважно, кто победит на выборах…
      Ольга Черненко 762
      Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      сьогодні , 13:41 Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      5869
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук