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      Росія не погодилась підтримати "великоднє перемир'я" на Донбасі

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      Великоднє перемир'я на Донбасі
      Великоднє перемир'я на Донбасі / galinfo.com.ua

      Під час 6-годинної Skype-конференції Тристоронньої контактної групи українська сторона так і не змогла переконати Росію підтримати "великоднє перемир'я" на Донбасі.

      Також країна-агресор відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі, повідомила віце-спікерка українського парламенту та представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

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      За її словами, представник Росії в ТКГ Гризлов просто не з'явився. РФ представляв дипломат Кульмугамедов.

      "РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вкотре повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО. РФ не змінює своєї тактики і виборчі перегони в Україні та їх можливі наслідки не роблять її поступливою", – прокоментувала Геращенко. 

      Інший представник України у ТГК Євген Марчук звинуватив Кремль, зокрема його керманича Володимира Путіна, який "не зацікавлений в деескалаціі і закінченні війни на Донбасі". 

      "Великоднє перемир'я" мало стартувати 19 квітня опівдні. 

       

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      Теги: Новини України Ірина Геращенко Війна на Донбасі Мінські домовленості Україна – Росія
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