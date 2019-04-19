Росія не погодилась підтримати "великоднє перемир'я" на Донбасі

Під час 6-годинної Skype-конференції Тристоронньої контактної групи українська сторона так і не змогла переконати Росію підтримати "великоднє перемир'я" на Донбасі.

Також країна-агресор відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі, повідомила віце-спікерка українського парламенту та представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

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За її словами, представник Росії в ТКГ Гризлов просто не з'явився. РФ представляв дипломат Кульмугамедов.

"РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вкотре повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО. РФ не змінює своєї тактики і виборчі перегони в Україні та їх можливі наслідки не роблять її поступливою", – прокоментувала Геращенко.

Інший представник України у ТГК Євген Марчук звинуватив Кремль, зокрема його керманича Володимира Путіна, який "не зацікавлений в деескалаціі і закінченні війни на Донбасі".

"Великоднє перемир'я" мало стартувати 19 квітня опівдні.