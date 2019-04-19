Россия не согласилась поддержать "пасхальное перемирие" на Донбассе

Во время 6-часовой Skype-конференции Трехсторонней контактной группы украинская сторона так и не смогла убедить Россию поддержать "пасхальное перемирие" на Донбассе.

Также страна-агрессор отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе, сообщила вице-спикер украинского парламента и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

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По ее словам, представитель России в ТКГ Грызлов просто не появился. РФ представлял дипломат Кульмугамедов.

"РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО. РФ не меняет своей тактики и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее покладистой", – прокомментировала Геращенко.

Другой представитель Украины в ТГК Евгений Марчук обвинил Кремль, в частности его руководителя Владимира Путина, который "не заинтересован в деэскалации и окончании войны на Донбассе".

"Пасхальное перемирие" должно было стартовать 19 апреля в полдень.