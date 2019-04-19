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      Россия не согласилась поддержать "пасхальное перемирие" на Донбассе

      54 Читати новину українською
      Пасхальное перемирие на Донбассе
      Пасхальное перемирие на Донбассе / galinfo.com.ua

      Во время 6-часовой Skype-конференции Трехсторонней контактной группы украинская сторона так и не смогла убедить Россию поддержать "пасхальное перемирие" на Донбассе.

      Также страна-агрессор отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе, сообщила вице-спикер украинского парламента и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

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      По ее словам, представитель России в ТКГ Грызлов просто не появился. РФ представлял дипломат Кульмугамедов.

      "РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО. РФ не меняет своей тактики и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее покладистой", – прокомментировала Геращенко.

      Другой представитель Украины в ТГК Евгений Марчук обвинил Кремль, в частности его руководителя Владимира Путина, который "не заинтересован в деэскалации и окончании войны на Донбассе".

      "Пасхальное перемирие" должно было стартовать 19 апреля в полдень.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Минские договоренности Война на Донбассе Ирина Геращенко
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