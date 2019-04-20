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      На Донбасі ліквідували юну спільницю бойовиків: фото

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      Загибла спільниця проросійських бойовиків Лілія Єгамбердієва (Максименко)
      Загибла спільниця проросійських бойовиків Лілія Єгамбердієва (Максименко) / Фото з соціальних мереж

      На Донбасі 19 квітня вбили 23-річну поплічницю проросійських бойовиків Лілію Єгамбердієву (Максименко), яка воювала проти України. Дівчина було родом з Харкова.

      Про загибель спільниці окупантів повідомив у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). У штабі Операції Об’єднаних сил раніше повідомили про втрати бойовиків за 19 квітня: 3 – ліквідовано, 1 – поранено.

      Читайте також: Проросійські бойовики стягують заборонену зброю до передової на Донбасі

      Сторінки Єгамбердієвої в соціальних мережах майорять фотознімками, де дівчина вдягнена у форму проросійських бойовиків. На багатьох знімках вона вихваляється зброєю.

      Ми живемо у світі, де похорон важливіший за небіжчика...,
      – мовиться в останньому дописі терористки в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

      війна Донбас бойовики втрати Лілія Максименко
      Загибла поплічниця проросійських бойовиків (праворуч)

      Донбас війна втрати бойовики терористи
      Лілія Єгамбердієва (Максименко)

      війна на Донбасі бойовики втрати
      Загибла спільниця бойовиків була родом з Харкова

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
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