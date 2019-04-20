На Донбасі ліквідували юну спільницю бойовиків: фото
На Донбасі 19 квітня вбили 23-річну поплічницю проросійських бойовиків Лілію Єгамбердієву (Максименко), яка воювала проти України. Дівчина було родом з Харкова.
Про загибель спільниці окупантів повідомив у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). У штабі Операції Об’єднаних сил раніше повідомили про втрати бойовиків за 19 квітня: 3 – ліквідовано, 1 – поранено.
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Сторінки Єгамбердієвої в соціальних мережах майорять фотознімками, де дівчина вдягнена у форму проросійських бойовиків. На багатьох знімках вона вихваляється зброєю.
Ми живемо у світі, де похорон важливіший за небіжчика...,
– мовиться в останньому дописі терористки в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".
Загибла поплічниця проросійських бойовиків (праворуч)
Лілія Єгамбердієва (Максименко)
Загибла спільниця бойовиків була родом з Харкова