На Донбассе ликвидировали юную сообщницу боевиков: фото

На Донбассе 19 апреля убили 23-летнюю приспешницу пророссийских боевиков Лилию Егамбердиеву (Максименко), которая воевала против Украины. Девушка было родом из Харькова.

О гибели союзницы оккупантов сообщил в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). В штабе Операции Объединенных сил ранее сообщили о потерях боевиков за 19 апреля: 3 – ликвидированы, 1 – ранен.

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Страницы Егамбердиевой в социальных сетях развеваются фотоснимками, где девушка одета в форму пророссийских боевиков. На многих снимках она хвастается оружием.

Мы живем в мире, где похороны важнее покойника...,

– говорится в последней заметке террористки в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".



Погибшая сообщница пророссийских боевиков (справа)



Лилия Егамбердиева (Максименко)