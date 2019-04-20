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      На Донбассе ликвидировали юную сообщницу боевиков: фото

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      Погибшая сообщница пророссийских боевиков Лилия Егамбердиева (Максименко)
      Погибшая сообщница пророссийских боевиков Лилия Егамбердиева (Максименко) / Фото з соціальних мереж

      На Донбассе 19 апреля убили 23-летнюю приспешницу пророссийских боевиков Лилию Егамбердиеву (Максименко), которая воевала против Украины. Девушка было родом из Харькова.

      О гибели союзницы оккупантов сообщил в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). В штабе Операции Объединенных сил ранее сообщили о потерях боевиков за 19 апреля: 3 – ликвидированы, 1 – ранен.

      Читайте также: Пророссийские боевики стягивают запрещенное оружие к передовой на Донбассе

      Страницы Егамбердиевой в социальных сетях развеваются фотоснимками, где девушка одета в форму пророссийских боевиков. На многих снимках она хвастается оружием.

      Мы живем в мире, где похороны важнее покойника...,
      – говорится в последней заметке террористки в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

      війна Донбас бойовики втрати Лілія Максименко
      Погибшая сообщница пророссийских боевиков (справа)

      Донбас війна втрати бойовики терористи
      Лилия Егамбердиева (Максименко)

      війна на Донбасі бойовики втрати
      Погибшая сообщница боевиков была родом из Харькова

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы
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