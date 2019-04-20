На Донбассе погибли "лейтенант" и "младший сержант" боевиков: детали

Боевики на Донбассе в очередной раз понесли существенные потери – на этот раз, как убеждают пророссийские наемники, произошло это недалеко от Донецка. В результате боевых действий погибли по меньшей мере два оккупанты.

По сообщению пропагандистских СМИ, сначала получили тяжелые ранения, а затем уже погибли так называемый "командир роты" "лейтенант" Пшеничный и "младший сержант" Жильцов.

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Информацию о смерти оккупантов подтвердил и офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Как убеждает он, погибли боевики в результате боя с 79 отдельной десантно-штурмовой бригадой. Виталий Жильцов – родом из Донецка, родился 6 июня 1996 года.

Кроме того, погибла в тех же боевых действиях так называемая "младший сержант" Егамбердиева (Максименко), хотя пророссийские наемники называют фамилию Егалегердиева.

Также "Штирлиц" известил о смерти бойца оккупантов Сергея Коробова с позывным "Базиль". Он был родом Новодружеска на Луганщине. Родился боевик 22 мая 19890 года, а ушел на тот свет – 18 апреля. О деталях его гибели пока ничего неизвестно.

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