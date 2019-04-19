Пророссийские боевики обстреляли школу в Золотом-5

Пророссийские боевики обстреляли действующую школу на юго-восточной стороне Золотого-5 на Донбассе. Обстрел произошел еще 14 апреля, но об этом украинские наблюдатели сообщили только сейчас. На момент обстрела учеников в школе не было.

На улице Мира 4, украинские наблюдатели увидели пробоину в окне здания школы и повреждение окна одноэтажного здания, расположенного возле главного здания школы.

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Эти разрушения школе нанесли взрывы гранат, выпущенные из автоматического гранатомета ОП-9 или ОП-15. Максимальная дальность стрельбы такого оружия не превышает 800 метров. На соответствующих расстояниях расположены исключительно пророссийские боевики. А позиции украинских военных размещены на расстоянии более 2,4 километра от поврежденных домов.

Кроме того, 14 апреля с этого же позиционного района и из этого же оружия российские оккупационные силы обстреляли Золотое-4, на подконтрольной правительству Украины территории. В результате обстрела повреждены 6 жилых домов.