Пророссийские боевики ранили украинского бойца на Донбассе, а сами понесли потери

Пророссийские боевики совершили 10 обстрелов в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на объявленное Украиной "пасхальное перемирие". Вследствие обстрелов ранения получил 1 украинский военный. Ни один вражеский обстрел не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

Что касается потерь российских оккупационных войск, то по данным разведки, 18 апреля было уничтожено 3 и ранено 5 боевиков.

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Во время обстрелов оккупанты дважды применили запрещенное минскими соглашениями оружие – минометы калибра 82 миллиметра и вооружение танка. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Где пророссийские боевики вели свои обстрелы?

В районе Павлополя оккупанты трижды ударили из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения танка, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Водяного пророссийские боевики били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Лебединского враг 2 раза обстрелял позиции бойцов ООС со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Песков российские оккупационные силы вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе Талаковка оккупанты били из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Светлодарска пророссийские боевики вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Крымского враг бил из ручных противотанковых гранатометов.

Российские оккупационные силы уже успели устроить ряд обстрелов с начала суток 19 апреля:

в районе Павлополя – из минометов калибра 120 миллиметров;

в районе Пищевика – из минометов калибра 82 миллиметра.

Украинские военные при этом не понесли потерь, а потери врага уточняются. На все обстрелы противника бойцы ООС дали адекватный ответ.