Проросійські бойовики поранили українського бійця на Донбасі, а самі зазнали втрат

Проросійські бойовики здійснили 10 обстрілів у зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі, незважаючи на оголошене Україною "великоднє перемир'я". Внаслідок обстрілів поранення зазнав 1 український військовий. Жоден ворожий обстріл не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

Щодо втрат російських окупаційних військ, то за даними розвідки, 18 квітня було знищено 3 та поранено 5 бойовиків.

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Під час обстрілів окупанти двічі застосували заборонену мінськими угодами зброю – міномети калібру 82 міліметри та озброєння танку. Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Де проросійські бойовики вели свої обстріли?

В районі Павлополя окупанти тричі вдарили з мінометів калібру 82 міліметри, озброєння танку, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Водяного проросійські бойовики гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Лебединського ворог 2 рази обстріляв позиції бійців ООС зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Пісків російські окупаційні сили вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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В районі Талаківки окупанти били з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Світлодарська проросійські бойовики вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі Кримського ворог гатив з ручних протитанкових гранатометів.

Російські окупаційні сили вже встигли влаштувати низку обстрілів з початку доби 19 квітня:

у районі Павлополя – з мінометів калібру 120 міліметрів;

у районі Пищевика – з мінометів калібру 82 міліметри.

Українські військові при цьому не зазнали втрат, а втрати ворога уточнюються. На всі обстріли противника бійці ООС дали адекватну відповідь.