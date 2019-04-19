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      Что поменяется на Донбассе после президентских выборов?

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      Путин начнет давить на нового президента Украины
      Путин начнет давить на нового президента Украины / Фото из открытых источников

      Путин попытается оказать давление на нового президента по поводу конфликта на Донбассе. Судя по заявлениям кандидата в президенты Владимира Зеленского, он не собирается идти на компромисс с Россией в ключевых вопросах.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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      "Не Украина начала войну. Поэтому, к сожалению, мы не можем решать, когда она закончится. Мы лишь можем сделать так, чтобы цели Путина не были реализованы и не проиграть. И введение миссии ООН на Донбасс зависит исключительно от России. Кремлю Донбасс не нужен, это инструмент влияния на Украину", – напоминает Александр Хара.

      По его словам, если цена продолжения агрессии на Донбассе для России будет слишком высокой, то тогда Москва будет искать компромиссы. Хотя Кремль считает компромиссом только за счет украинских интересов. При этом, считает дипломат, изменение переговорного формата ни на что принципиально не повлияет.

      Какие результаты первого тура выборов президента Украины?
      По официальным результатам ЦИК, в первом туре выборов президента победили Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%). Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.

      Формат Будапештского меморандума сложно реализовать, и смысла нет. Если в России будут расти экономические проблемы, а уже есть определенные признаки, тогда они могут пойти на уступки. К примеру, по миротворцам. Это означает, что РФ хочет заморозить конфликт на Донбассе. Но оптимизма мало. Очевидно, при новом президенте нас ждет то же, что и сейчас,
      – отмечает Хара.

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      Как отмечает эксперт, Путин будет искать возможность подорвать доверие к новому президенту. По его мнению, в отношении Зеленского это достаточно умело делает и нынешний президент Украины. Порошенко постоянно подвергает сомнению интеллектуальные и физические способности Зеленского. И таким образом разделяет общество. Кроме того, Александр Хара не исключает ослабление санкционного режима.

      "Друзья Путина попытаются ослабить санкционный режим, если выиграет Зеленский. Крымские санкции будут оставаться, пока полуостров будет оккупирован. Относительно Донбасса – могут быть вопросы. Санкции ЕС, связанные с актом агрессии России в Азовском море в ноябре 2018 года, – символические. Но и их ЕС принял с большим напряжением. Это сигнал, что в санкционном режиме могут быть негативные для нас изменения", – рассказывает Хара.

      Как Порошенко и Зеленский видят решение конфликта на Донбассе?
      Разногласий между кандидатами в вопросе отпора вооруженной агрессии России нет. Зеленский и Порошенко возлагают надежды на силу дипломатии, а не оружия. Владимир Зеленский надеется на подписантов Будапештского меморандума и партнеров с ЕС. Он планирует ставить перед ними "вопросы поддержки Украины в стремлении завершить войну, возвращения временно оккупированных территорий и принуждения агрессора возместить причиненные убытки". Об оккупированном Крыме он в своей программе не упоминает, но его штаб ответил, что Крым – это Украина, а после его освобождения от России должна состояться полноценная реинтеграция.

      президентські вибори 2019
      Шансы Зеленского и Порошенко во втором туре выборов: опрос "Рейтинга"

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Война на Донбассе Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Путин
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