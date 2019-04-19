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      Проросійські бойовики обстріляли школу в Золотому-5

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      Бойовики з гранатомета обстріляли школу в Золотому-5
      Бойовики з гранатомета обстріляли школу в Золотому-5 / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики обстріляли діючу школу на південно-східній стороні Золотого-5 на Донбасі. Обстріл стався ще 14 квітня, але про це українські спостерігачі повідомили тільки зараз. На момент обстрілу учнів у школі не було.

      На вулиці Миру 4, українські спостерігачі побачили пробоїну у вікні будівлі школи та пошкодження вікна одноповерхової будівлі, розташованої біля головного приміщення школи.

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      Цих руйнувань школі завдали вибухи гранат, випущених з автоматичного гранатомета ОГ-9 або ОГ-15. Максимальна дальність стрільби такої зброї не перевищує 800 метрів. На відповідних відстанях розташовані виключно проросійські бойовики. А позиції українських військових розміщені на відстанях понад 2,4 кілометра від пошкоджених будинків.

      Окрім того, 14 квітня з цього ж позиційного району та з цієї ж зброї російські окупаційні сили обстріляли Золоте-4, що на підконтрольній уряду України території. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 6 житлових будинків.

       

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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