Окупанти поранили українського військового на Донбасі

Від початку доби проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення, повідомили у прес-штабі ООС. Наразі про втрати окупантів нічого невідомо.

Читайте також: "Даємо відсіч та голосуємо": як проходить процес волевиявлення на передовій

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Катеринівка з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

У прес-штабі зазначили, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

За минулу добу проросійські окупанти на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях, 4 із них – із забороненого мінськими домовленостями озброєння. На щастя, українські оборонці не постраждали, а от ворог зазнав значних втрат.