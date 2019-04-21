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      Окупанти поранили українського військового на Донбасі

      96 Читать новость на русском
      Окупанти поранили українського військового на Донбасі
      Окупанти поранили українського військового на Донбасі / slovoidilo.ua

      Від початку доби проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

      Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення, повідомили у прес-штабі ООС. Наразі про втрати окупантів нічого невідомо.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Катеринівка з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

      У прес-штабі зазначили, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

      За минулу добу проросійські окупанти на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях, 4 із них – із забороненого мінськими домовленостями озброєння. На щастя, українські оборонці не постраждали, а от ворог зазнав значних втрат.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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