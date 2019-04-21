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      Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

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      Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
      Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе / slovoidilo.ua

      С начала суток пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

      В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-штабе ООС. Сейчас о потерях оккупантов ничего неизвестно.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Екатериновка с автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

      В пресс-штабе отметили, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

      За минувшие сутки пророссийские оккупанты на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, 4 из них – с запрещенного минскими договоренностями вооружения. К счастью, украинские защитники не пострадали, а вот враг понес значительные потери.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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