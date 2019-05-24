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      Когда команда Зеленского уедет с Банковой: у президента назвали дату

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      Команда Зеленского планирует переехать с Банковой до конца 2019 года
      Команда Зеленского планирует переехать с Банковой до конца 2019 года / uk.wikipedia.org

      Команда президента Владимира Зеленского планирует еще в этом году переехать с Банковой, где расположена Администрация главы государства. Для этого у президента уже рассматривают два варианта.

      Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко в комментарии "Новое время" рассказал, что команда действующего президента очень хочет переехать за пределы Банковой.

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      Мы занимаемся этим. Есть много нюансов относительно переезда: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда,
      – сказал Тимошенко.

      Он отметил, что переезд не планируют переносить на следующий год. Команда Зеленского хочет покинуть Банковую еще в 2019 году.

      "Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Мы очень хотим переехать", – подытожил замглавы АП.

      Почему Зеленский хочет переехать с Банковой? Еще накануне второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что намерен перенести Администрацию Президента с Банковой в Киеве в другое место. Как пояснил политик, он не планирует пользоваться президентской резиденцией, потому что не видит в ней смысла. Кроме того, в европейских странах старые резиденции используются для экскурсий.

      Однако такую инициативу Зеленского в Государственной охране назвали "не лучшим вариантом". По их словам, в правительственном квартале президент будет более защищен, чем в любом другом новом месте.

      К слову, на следующий день после инаугурации Владимира Зеленского, 22 мая, в Киеве открыли для свободного прохода людей улицу Банковую, на которой расположена Администрация Президента Украины. Также убрали кордоны нацгвардейцев, которые охраняли улицу.

      Проход по Банковой закрыли еще при президенте-беглеце Викторе Януковиче во время Евромайдана. Она была закрыта для обычных граждан и все 5 лет правления Петра Порошенко.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Администрация Президента
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