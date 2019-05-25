00:51
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, 24 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Данилюк: Указом президента неможливо розв'язати ключові проблеми в країні

      20 Читать новость на русском
      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / Screenshot з ефіру телеканалу ZIK

      Президент України Володимир Зеленський зараз займається тим, що формує команду, здатну зараз і в майбутньому успішно розв'язувати ключові проблеми в країні. Самі ж кадрові укази цих проблем не розв'яжуть.

      Таку думку висловив в ефірі радник Володимира Зеленського та найімовірніший претендент на посаду секретаря РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу ZIK.

      Читайте також: Данилюк: Треба виконати умови МВФ, а не вигадувати політичні причини цього не робити

      Один із гостей студії поставив Данилюку питання, чому Зеленський займається призначеннями, а не розв'язує проблеми в країні. На що Данилюк відповів: "Поставте людям запитання: "Чому Верховна Рада приймає ті чи інші погані закони?" І дайте варіанти відповідей: Через те, що депутати курять, п'ють, нюхають чи через те, що існує особистий інтерес – корупція? Впевнений, 99% проголосує за особистий інтерес.

      Далі Данилюк пояснив, що команда Зеленського працювала і працює у напрямі "ключових змін в країні". І навів приклади боротьби з корупцією або судової реформи. Для їх здійснення необхідно, щоб Верховна Рада прийняла низку рішень.

      А кадрові укази і якісь інші укази президента – вони не розв'яжуть ключові проблеми в країні. Фони формують команду, здатну зараз і потім ці проблеми вирішувати,
      – наголосив Данилюк.

      І додав, що саме цим займається зараз президент Володимир Зеленський.

      Про всі кадрові призначення Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      Баба з воза – кобилі легше: Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії"
      24 травня
      2801
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Володимир Зеленський Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      24 травня , 23:53 Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      210
      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      24 травня , 22:41 Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      Олена Кандяк 1550
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      2358
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 травня , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 891
      Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну
      24 травня , 22:01 Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну
      2162
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук