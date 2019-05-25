Данилюк: Указом президента неможливо розв'язати ключові проблеми в країні

Президент України Володимир Зеленський зараз займається тим, що формує команду, здатну зараз і в майбутньому успішно розв'язувати ключові проблеми в країні. Самі ж кадрові укази цих проблем не розв'яжуть.

Таку думку висловив в ефірі радник Володимира Зеленського та найімовірніший претендент на посаду секретаря РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу ZIK.

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Один із гостей студії поставив Данилюку питання, чому Зеленський займається призначеннями, а не розв'язує проблеми в країні. На що Данилюк відповів: "Поставте людям запитання: "Чому Верховна Рада приймає ті чи інші погані закони?" І дайте варіанти відповідей: Через те, що депутати курять, п'ють, нюхають чи через те, що існує особистий інтерес – корупція? Впевнений, 99% проголосує за особистий інтерес.

Далі Данилюк пояснив, що команда Зеленського працювала і працює у напрямі "ключових змін в країні". І навів приклади боротьби з корупцією або судової реформи. Для їх здійснення необхідно, щоб Верховна Рада прийняла низку рішень.

А кадрові укази і якісь інші укази президента – вони не розв'яжуть ключові проблеми в країні. Фони формують команду, здатну зараз і потім ці проблеми вирішувати,

– наголосив Данилюк.

І додав, що саме цим займається зараз президент Володимир Зеленський.

Про всі кадрові призначення Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу.