Зеленський знову поїде у Париж

Володимир Зеленський знову планує відвідати Париж. Там кажуть, що відчувають сильне бажання з боку українського президента до посилення двосторонніх взаємин.

Зеленський готовий працювати у цьому напрямку ще більше, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан після зустрічі з ним, пише Укрінформ.

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Французький міністр зазначив, що"обмін" із Володимиром Зеленським був"доволі змістовним". Зазначимо, політики говорили два дні поспіль.

Я щойно мав нову нагоду зустрітися з Президентом Зеленським для нового доволі змістовного обміну, який став продовженням наших бесід, які ми вчора проводили з моїм німецьким колегою. Ми обговорили теми, яких ми торкалися вчора, але водночас розглянули весь спектр наших двосторонніх відносин,

– пояснив він.

Глава французького МЗС зазначив, що найближчим часом Зеленський планує візит до Парижа.

"Президент Республіки Еммануель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту. Я відчув насправді з боку Президента Зеленського сильну волю, сильне бажання працювати на подальше посилення наших двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних проектів у сферах, які становлять інтерес для нашої спільної роботи", – додав Ле Дріан.

Коли Зеленський поїхав до Макрона вперше?Напередодні другого туру президентських виборів Петро Порошенко та Володимир Зеленський по черзі зустрілися з лідером Франції Еммануелем Макроном. Чинний український президент також мав перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Одночасна поїздка до Франції тоді викликала чималий резонанс в українському суспільстві, бурхливо відреагували і світові ЗМІ.