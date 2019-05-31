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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський знову поїде у Париж

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      Володимир Зеленський планує знову поїхати до Франції
      Володимир Зеленський планує знову поїхати до Франції / 24 канал

      Володимир Зеленський знову планує відвідати Париж. Там кажуть, що відчувають сильне бажання з боку українського президента до посилення двосторонніх взаємин.

      Зеленський готовий працювати у цьому напрямку ще більше, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан після зустрічі з ним, пише Укрінформ.

      Читайте також: Зеленський зустрівся з керівниками МЗС Франції та Німеччини: підсумки

      Французький міністр зазначив, що"обмін" із Володимиром Зеленським був"доволі змістовним". Зазначимо, політики говорили два дні поспіль.

      Я щойно мав нову нагоду зустрітися з Президентом Зеленським для нового доволі змістовного обміну, який став продовженням наших бесід, які ми вчора проводили з моїм німецьким колегою. Ми обговорили теми, яких ми торкалися вчора, але водночас розглянули весь спектр наших двосторонніх відносин,
      – пояснив він.

      Глава французького МЗС зазначив, що найближчим часом Зеленський планує візит до Парижа.

      "Президент Республіки Еммануель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту. Я відчув насправді з боку Президента Зеленського сильну волю, сильне бажання працювати на подальше посилення наших двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних проектів у сферах, які становлять інтерес для нашої спільної роботи", – додав Ле Дріан.

      Коли Зеленський поїхав до Макрона вперше?Напередодні другого туру президентських виборів Петро Порошенко та Володимир Зеленський по черзі зустрілися з лідером Франції Еммануелем Макроном. Чинний український президент також мав перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Одночасна поїздка до Франції тоді викликала чималий резонанс в українському суспільстві, бурхливо відреагували і світові ЗМІ. 

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Франції Президент України Еммануель Макрон
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