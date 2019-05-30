Зеленський зустрівся з керівниками МЗС Франції та Німеччини: підсумки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що МЗС Франції та Німеччини підтримують пріоритети його команди, зокрема й головний – припинення війни на Донбасі. Міністри, у свою чергу, наголосили, що досягнення миру можливе у нормандському форматі та за умов прискорення мінського процесу.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та керівників МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана і Німеччини Гайко Мааса відбулася 30 травня. За її підсумками політики провели брифінг для журналістів.

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Нормандський формат та прискорення мінського процесу

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським говорив про те, що мінському процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і припинення війни потрібен новий поштовх.

Ми хочемо подумати, як знову "оживити" мінський процес, щоб досягти мети – встановлення миру на Сході (України – 24 канал), на що дуже чекають люди там,

– сказав глава МЗС ФРН.

І додав, що із затримками мінського процесу (включно з тією, яка виникла зараз) миритися не можна.



Гайко Маас із Німеччини та Жан-Ів Ле Дріан із Франції перед прильотом до Києва

До того ж Маас заявив, що мир на Сході України може бути встановлений у рамках нормандського формату.

Ми дійшли згоди, що в нормандському форматі у рамках переговорів між Францією, Німеччиною, Росією та Україною ми намагатимемося виконати мінські домовленості,

– сказав Маас.

Що таке нормандський формат та мінський процес? Нормандський формат – це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія, щодо припинення війни на Сході України.



Мінський процес – це комплекс заходів з виконання мінських домовленостей, яких досягли саме під час переговорів у нормандському форматі. Наріжним пунктом домовленостей є повне припинення вогню на Донбасі, але цього пункту проросійські бойовики не дотримуються.

Пріоритет кожного українця – припинення війни

Президент України Володимир Зеленський відзначив підтримку Німеччиною та Францією головного пріоритету кожного українця – припинення вогню на Донбасі.

Вони підтримують наші пріоритети, пріоритети моєї команди. Це і економічні питання, і питання боротьби з корупцією. І головний пріоритет кожного українця – припинення вогню, припинення війни,

– сказав президент.

Реформи, яких потребує Україна

Жан-Ів Ле Дріан, глава МЗС Франції, зазначив, що на зустрічі політики обговорювали реформи, яких потребує Україна. А також бажання президента Зеленського "переможно завершити" мирний процес з врегулювання ситуації на Донбасі.

У тексті спільної декларації міністрів закордонних справ Франції та Німеччини мовиться: "Найближчим часом продовжаться дискусії зі сторонами з метою досягнення умов для проведення саміту глав держав і урядів у нормандському форматі".

Звільнення полонених Росією українських моряків

"Франція і Німеччина будуть і надалі вимагати беззастережного звільнення всього екіпажу захоплених Росією українських суден, як вони це робили раніше і як того зажадав своїм рішенням від 25 травня Міжнародний морський трибунал", – мовиться в декларації, оприлюдненій на сайті МЗС Франції за підсумками візиту Ле Дріана і Мааса до Києва.

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Росії ж слід "проявити політичну волю і відповідальність, відновити атмосферу довіри між сторонами, а не загострювати напруженість".

Від Росії очікуються дій. Зокрема, негайного звільнення 24 моряків, незаконно утримуваних з 25 листопада,

– наголосили глави МЗС Франції та Німеччини.