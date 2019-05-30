22:12
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, сегодня
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, сегодня
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии: итоги

      131 Читати новину українською
      Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии
      Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МИД Франции и Германии поддерживают приоритеты его команды, в том числе и главный – прекращение войны на Донбассе. Министры, в свою очередь, отметили, что достижение мира возможно в нормандском формате и в условиях ускорения минского процесса.

      Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и руководителей МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана и Германии Гайко Мааса состоялась 30 мая. По ее итогам политики провели брифинг для журналистов.

      Читайте также: У нас две войны, – Зеленский на встрече с сенатором США

      Нормандский формат и ускорение минского процесса

      Министр иностранных дел Германии Гайко Маас после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским говорил о том, что минскому процессу по урегулированию конфликта на Донбассе и прекращению войны нужен новый толчок.

      Мы хотим подумать, как снова "оживить" минский процесс, чтобы достичь цели – установление мира на Востоке (Украины – 24 канал), что очень ждут люди там,
      – сказал глава МИД ФРГ.

      И добавил, что с задержками минского процесса (включая ту, которая возникла сейчас) мириться нельзя.

      Маас

      Гайко Маас из Германии и Жан-Ив Ле Дриан из Франции перед прилетом в Киев

      К тому же Маас заявил, что мир на Востоке Украины может быть установлен в рамках нормандского формата.

      Мы пришли к соглашению, что в нормандском формате в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы постараемся выполнить минские договоренности,
      – сказал Маас.

      Что такое нормандский формат и минский процесс?
      Нормандский формат – это тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия, относительно прекращения войны на востоке Украины.

      Минский процесс – это комплекс мероприятий по выполнению минских договоренностей, которых достигли именно во время переговоров в нормандском формате. Краеугольным пунктом договоренностей является полное прекращение огня на Донбассе, но этого пункта пророссийские боевики не придерживаются.

      Приоритет каждого украинца – прекращение войны

      Президент Украины Владимир Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе.

      Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды. Это и экономические вопросы, и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца – прекращение огня, прекращение войны,
      – сказал президент.

      Реформы, в которых нуждается Украина

      Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции отметил, что на встрече политики обсуждали реформы, в которых нуждается Украина. А также желание президента Зеленского "победоносно завершить" мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

      В тексте совместной декларации министров иностранных дел Франции и Германии говорится: "В ближайшее время продолжатся дискуссии со сторонами с целью достижения условий для проведения саммита глав государств и правительств в "нормандском формате".

      Освобождение пленных Россией украинских моряков

      "Франция и Германия будут и в дальнейшем требовать безоговорочного освобождения всего экипажа захваченных Россией украинских судов, как они это делали ранее и как того потребовал своим решением от 25 мая Международный морской трибунал", – говорится в декларации, обнародованной на сайте МИД Франции по итогам визита Ле Дриана и Мааса в Киев.

      Читайте также: Зеленский создал делегацию в Международном суде по делу о морской агрессии РФ

      России же следует "проявить политическую волю и ответственность, восстановить атмосферу доверия между сторонами, а не нагнетать напряженность".

      От России ожидаются действия. В частности, немедленного освобождения 24 моряков, незаконно удерживаемых с 25 ноября,
      – подчеркнули главы МИД Франции и Германии.

      blog_ava
      Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: имена погибших военных
      сегодня
      1178
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Война на Донбассе Минские договоренности Нормандский формат Новости Франции МИД Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      сегодня , 22:07 Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      7
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      сегодня , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 144
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      194
      Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      сегодня , 21:00 Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      Світлана Попова 113
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      сегодня , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 350
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук