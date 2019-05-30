Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии: итоги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МИД Франции и Германии поддерживают приоритеты его команды, в том числе и главный – прекращение войны на Донбассе. Министры, в свою очередь, отметили, что достижение мира возможно в нормандском формате и в условиях ускорения минского процесса.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и руководителей МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана и Германии Гайко Мааса состоялась 30 мая. По ее итогам политики провели брифинг для журналистов.

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Нормандский формат и ускорение минского процесса

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским говорил о том, что минскому процессу по урегулированию конфликта на Донбассе и прекращению войны нужен новый толчок.

Мы хотим подумать, как снова "оживить" минский процесс, чтобы достичь цели – установление мира на Востоке (Украины – 24 канал), что очень ждут люди там,

– сказал глава МИД ФРГ.

И добавил, что с задержками минского процесса (включая ту, которая возникла сейчас) мириться нельзя.

Гайко Маас из Германии и Жан-Ив Ле Дриан из Франции перед прилетом в Киев

К тому же Маас заявил, что мир на Востоке Украины может быть установлен в рамках нормандского формата.

Мы пришли к соглашению, что в нормандском формате в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы постараемся выполнить минские договоренности,

– сказал Маас.

Что такое нормандский формат и минский процесс?

Нормандский формат – это тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия, относительно прекращения войны на востоке Украины.



Минский процесс – это комплекс мероприятий по выполнению минских договоренностей, которых достигли именно во время переговоров в нормандском формате. Краеугольным пунктом договоренностей является полное прекращение огня на Донбассе, но этого пункта пророссийские боевики не придерживаются.

Приоритет каждого украинца – прекращение войны

Президент Украины Владимир Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе.

Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды. Это и экономические вопросы, и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца – прекращение огня, прекращение войны,

– сказал президент.

Реформы, в которых нуждается Украина

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции отметил, что на встрече политики обсуждали реформы, в которых нуждается Украина. А также желание президента Зеленского "победоносно завершить" мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

В тексте совместной декларации министров иностранных дел Франции и Германии говорится: "В ближайшее время продолжатся дискуссии со сторонами с целью достижения условий для проведения саммита глав государств и правительств в "нормандском формате".

Освобождение пленных Россией украинских моряков

"Франция и Германия будут и в дальнейшем требовать безоговорочного освобождения всего экипажа захваченных Россией украинских судов, как они это делали ранее и как того потребовал своим решением от 25 мая Международный морской трибунал", – говорится в декларации, обнародованной на сайте МИД Франции по итогам визита Ле Дриана и Мааса в Киев.

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России же следует "проявить политическую волю и ответственность, восстановить атмосферу доверия между сторонами, а не нагнетать напряженность".

От России ожидаются действия. В частности, немедленного освобождения 24 моряков, незаконно удерживаемых с 25 ноября,

– подчеркнули главы МИД Франции и Германии.