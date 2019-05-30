У нас две войны, – Зеленский на встрече с сенатором США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с сенатором США Робертом Портманом. Политики обсудили досрочные парламентские выборы, войну на Донбассе и американские санкции против России.

Зеленский объяснил американскому сенатору, что роспуск Верховной Рады является запросом общества. А благодаря проведению досрочных выборов 21 июля, новое правительство может быть сформировано через два месяца – в сентябре.

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Если бы этот Парламент, который не работает, был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины,

– подчеркнул президент.

Не обошли вниманием политики и вопросы ситуации на Донбассе, где проходит российско-украинская война. В частности, они обсудили прекращение огня на Востоке и обмен заложниками. Это в свою очередь могло бы помочь достичь прогресса в мирном урегулировании конфликта.

Отдельно Зеленский отметил активную позицию Сената США во внедрении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Президент подчеркнул, что необходимо и дальше давить на Кремль, чтобы он надлежащим образом исполнял Минские договоренности.

Также Зеленский и Портман обсудили вопросы реализации реформ в Украине, которые должны приблизить ее к вступлению в ЕС и НАТО.



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