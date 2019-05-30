У нас дві війни, – Зеленський на зустрічі з сенатором США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з сенатором США Робертом Портманом. Політики обговорили дострокові парламентські вибори, війну на Донбасі та американські санкції проти Росії.

Зеленський пояснив американському сенатору, що розпуск Верховної Ради є запитом суспільства. А завдяки проведенню дострокових виборів 21 липня, новий уряд може бути сформований через два місяці – у вересні.

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Якщо б цей Парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України,

– наголосив президент.

Не минули увагою політики і питання ситуації на Донбасі, де триває російсько-українська війна. Зокрема вони обговорили припинення вогню на Сході та обмін заручниками. Це у свою чергу могло б допомогти досягти прогресу у мирному врегулюванні конфлікту.

Окремо Зеленський відзначив активну позицію Сенату США у запровадженні санкцій проти Росії та наданні Україні військової допомоги. Президент наголосив, що необхідно й надалі тиснути на Кремль, аби він належно виконував Мінські домовленості.

Також Зеленський і Портман обговорили питання реалізації реформ в Україні, які мають наблизити її до вступу у ЄС і НАТО.



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