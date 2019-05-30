20:10
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, 29 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      19:46, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      У нас дві війни, – Зеленський на зустрічі з сенатором США

      1120 Читать новость на русском
      Зеленський на зустрічі з сенатором США Робертом Портманом
      Зеленський на зустрічі з сенатором США Робертом Портманом / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з сенатором США Робертом Портманом. Політики обговорили дострокові парламентські вибори, війну на Донбасі та американські санкції проти Росії.

      Зеленський пояснив американському сенатору, що розпуск Верховної Ради є запитом суспільства. А завдяки проведенню дострокових виборів 21 липня, новий уряд може бути сформований через два місяці – у вересні.

      Читайте також: Чекаємо сигналу від Зеленського, – РФ раптово захотіла кращих відносин з Україною

      Якщо б цей Парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України,
      – наголосив президент.

      Не минули увагою політики і питання ситуації на Донбасі, де триває російсько-українська війна. Зокрема вони обговорили припинення вогню на Сході та обмін заручниками. Це у свою чергу могло б допомогти досягти прогресу у мирному врегулюванні конфлікту.

      Окремо Зеленський відзначив активну позицію Сенату США у запровадженні санкцій проти Росії та наданні Україні військової допомоги. Президент наголосив, що необхідно й надалі тиснути на Кремль, аби він належно виконував Мінські домовленості.

      Також Зеленський і Портман обговорили питання реалізації реформ в Україні, які мають наблизити її до вступу у ЄС і НАТО.

      зеленський обіцянки
      Що обіцяє Зеленський зробити на посаді президента України

      blog_ava
      В українській армії з’являться нові військові звання: Рада зробила перший крок
      сьогодні
      8908
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Президент України Корупція Новини США Україна – Росія Мінські домовленості Санкції
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки
      сьогодні , 19:30 Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки
      Ірина Поліщук 1513
      У Запоріжжі обвинуваченого у вбивстві чоловіка визнали невинуватим: деталі рідкісного вироку
      сьогодні , 19:15 У Запоріжжі обвинуваченого у вбивстві чоловіка визнали невинуватим: деталі рідкісного вироку
      Ірина Шиба 309
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 18:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      1006
      На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      сьогодні , 17:00 На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      Світові Медіа 2217
      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      сьогодні , 16:27 Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      Ірина Лаб'як 4202
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук