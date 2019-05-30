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      Зеленський зустрівся з рідними полонених у РФ українців: що обговорили

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      Зеленський зустрівся з рідними полонених у РФ українців
      Зеленський зустрівся з рідними полонених у РФ українців / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський провів зустріч з рідними та близькими українців, яких незаконно утримують в Росії, анексованому Криму та які перебувають у полоні проросійських бойовиків на окупованій Донеччині і Луганщині.

      Глава держави розповів, що хоче детально розібратися у питанні звільнення українців з ворожого полону та вже провів наради з омбудсвумен Людмилою Денісовою, начальником Генштабу Русланом Хомчаком та колишніми представниками України у ТКГ.

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      Зеленський подякував рідним полонених українців, які прийшли на зустріч.

      Ми запросили вас усіх, щоб вислухати, обмінятися думками та зрозуміти, як можна прискорити повернення наших хлопців,
      – сказав президент.

      За його словами, важливо, аби влада співпрацювала з родичами полонених, правозахисниками і представниками громадськості, які борються за визволення українців та роблять усе, аби вони повернулися з Росії.

      Також під час зустрічі наголошувалося, що у цій справі важливо прийняти законопроект про статус військовополонених.

      Зауважимо, Зеленський раніше вже зустрічався з родичами українських моряків, яких Росія незаконно обстріляла і захопила в Азовського морі. Зустріч відбулася у грудні 2018 року перед концертом "95 Кварталу" в Одесі, де були запрошені рідні військовополонених. Тоді ще Зеленський, який тільки планував балотуватися у президенти запитував, чим може допомогти сім'ям моряків.

      Скільки українців перебуває в полоні Росії? В окупованому Росією Криму та на території РФ Кремль переслідує 115 українців з політичних мотивів. З них 63 громадянина України – кримські татари. Загалом 38 укранців зі 115 вже засудили. Сфабриковані справи ще 77 осіб перебувають на етапі досудового слідства.

      Серед інших, у полоні Росії перебувають кримськотатарський активіст Едем Бекіров, український режисер Олег Сенцов, активісти Олександр Кольченко та Володимир Балух. Також Росія незаконно утримує у московському СІЗО 24 українських моряків, яких захопила у Керченській протоці наприкінці листопада 2018-ого.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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